Oprah emociona-se ao recordar fase da infância em que era violada pelo primo de 19 anos

Oprah Winfrey emocionou-se ao recordar o facto de ter sido violada por um primo de 19 anos, quando era criança.

Na série sobre saúde mental The Me You Can’t See, produzida pela própria apresentadora e pelo príncipe Harry, Oprah falou abertamete sobre uma das fases mais traumáticas da sua vida e que antes já tinha abordado.

“Aos 9, 10, 11 e 12 anos, fui violada pelo meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era violação. Eu não tinha ideia do que era sexo. Eu não tinha ideia do que estava a acontecer comigo. Mantive esse segredo... é apenas algo que aceitei, que uma menina não está segura num mundo cheio de homens", desabafou, em lágrimas.

A apresentadora disse ainda que nesse período foram os professores na escola que a “salvaram”. “Durante muitos anos da minha vida, esse foi o único sítio onde realmente me senti amada. É por isso que durante tantos anos quis ser professora, para poder dar a outras crianças o que meus professores me deram", confessou.

Em 2012, a apresentadora já tinha abordado o assunto ao falar para os alunos de uma universidade nos Estados Unidos. Na altura, Oprah recordou que, aos nove anos, o agressor chegou a levá-la a passear depois de a violar. “Ele levou-me a uma gelataria – com sangue ainda a escorrer pela minha perna – e comprou-me gelado", recordou na altura.