Rainha está "profundamente chateada" com o príncipe Harry

Depois da polémica entrevista a Oprah Winfrey, o príncipe Harry voltou a atacar a família na série sobre saúde mental The Me You Can't See, mas também no podcast Armchair Expert.

O marido de Meghan Markle confessou que recorreu ao álcool para lidar com a morte da mãe, a princesa Diana, e que sofria de ansiedade já enquanto membro sénior da família real britânica, lamentando a falta de apoio que recebeu por parte da família em diversos momentos.

Agora, segundo fontes do palácio, citadas pelo Daily Mail, Isabel II está “profundamente chateada” com aquilo que considera ser uma série de críticas "muito pessoais" do Príncipe Harry à sua família.

"A avó de Harry levou isso para o lado pessoal e está profundamente chateada com o que ele disse, em particular os seus comentários sobre a paternidade de Carlos, sugerindo que seu pai não soube ser melhor devido à forma como ele foi criado. Foi um período muito perturbador”, disse ainda.