Lil Nas X rasga as calças em direto na televisão | Vídeo

Lil Nas X estreou-se enquanto convidado musical do programa Saturday Night Live, mas acabou a ser falado por outros motivos. Enquanto cantava o tema 'Montero (Call Me By Your Name)', o rapper acabou por rasgar as calças em direto.

"Não acredito que as minhas calças se rasgaram em direto na televisão", escreveu o artista no Twitter depois do programa. "Queria tanto dançar no varão que é isto que acontece", acrescentou.

Ao perceber que as calças se rasgaram, Lil Nas X reagiu de forma divertida.

Veja o vídeo.