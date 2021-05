Egan Bernal vence 16.ª etapa da Volta a Itália, João Almeida em sexto

O ciclista colombiano da INEOS aumentou a vantagem na liderança da classificação geral, numa tirada em que João Almeida chegou no top-10, a 1:21 minutos da liderança.

O mau tempo ameaçou, e obrigou ao redesenho do circuito, mas a 16.ª etapa do Giro d'Italia avançou mesmo, com 153 quilómetros entre Sacile e Cortina d’Ampezzo.

Na frente acabou Egan Bernal, o ciclista colombiano que lidera a classificação geral, e que aumentou a vantagem ao fim desta tirada da Volta a Itália, em que completou o percurso em 4h22’41”.

Seguiram-se Romain Bardet (Team DSM) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious), ambos a 27 segundos de distância.

Em sexto lugar ficou João Almeida, o ciclista português da Deceuninck - Quick-Step, que completou o percurso com 1:21 minutos de diferença para Bernal, o que o fez aterrar no 10.º lugar da classificação geral, onde dista 10:01 minutos do primeiro lugar.

Terça-feira é dia de descanso, e a 17.ª etapa da Volta a Itália, entre Canazei e Sega di Ala, acontece na quarta-feira, dia 26.