Homem detido em flagrante por furto a posto de abastecimento de combustível

Um homem de 49 anos foi, esta segunda-feira, detido em flagrante “por furto de tabaco num posto de abastecimento de combustível”, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no concelho do Montijo, em Lisboa.

Em comunicado, a autoridade explica que “durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda depararam-se com o barulho do alarme do estabelecimento”. Depois, “aperceberam-se do comportamento suspeito de um indivíduo nas imediações do posto de abastecimento de combustível”.

O suspeito foi detido em flagrante enquanto furtava “centenas de maços de tabaco e dinheiro”.

A GNR apreendeu 854 maços de tabaco de diversas marcas, 110 mortalhas para tabaco, 70 isqueiros, 94 euros em numerário, diversas ferramentas, um pé-de-cabra e um par de luvas.

O indivíduo, que já estava referenciado pela prática de furtos, será presente, esta segunda-feira, ao Tribunal Judicial do Montijo, para aplicação das medidas de coação.