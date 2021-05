Corpo de homem encontrado de cabeça para baixo dentro de estátua de um dinossauro

Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto, no sábado, dentro da estátua de um dinossauro na província de Santa Coloma de Gramenete, em Barcelona. Segundo as autoridades, o homem terá caído e ficado preso ao tentar recuperar o telemóvel.

O indivíduo foi encontrado após um pai e filho terem dado conta de um cheiro muito intenso no local. Ao espreitar para a dentro da estátua, através de uma racha na perna do animal, o pai conseguiu ver o corpo do homem.

“Foi uma morte acidental, não houve violência. Esta pessoa entrou pela perna da estátua e ficou presa. Parece que estava a tentar alcançar o telemóvel, que deixou cair. Aparenta ter entrado com a cabeça primeiro e depois não conseguiu sair”, explicou a polícia espanhola.

No entanto, a investigação do incidente continua em curso.

“Ainda estamos à espera dos resultados da autópsia, por isso não sabemos quanto tempo lá ficou, mas parece que foi cerca de dois dias”, adianta a porta-voz.

O homem tinha sido dado como desaparecido pela família horas antes de ser encontrado.