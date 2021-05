Menino de três anos atinge a tiro irmã bebé com arma que pai escondia no sofá

Um menino de três anos atingiu com um tiro no peito a irmã bebé de dois anos, após disparar uma arma carregada que o pai das crianças tinha escondida no sofá, no estado da Flórida, nos EUA.

Após o incidente, o pai dos dois menores levou a filha para o hospital, mas pelo caminho sofreu um acidente de viação, que também feriu dois condutores.

Pai e filha acabaram por chegar ao hospital, transportados de ambulância, e a menina deu entrada em estado crítico.

Na sequência do incidente, o xerife local fez questão de reforçar a importância de manter as armas à distância das crianças.

"Não me canso de dizer isto, se têm armas de fogo em casa, afastem-nas das crianças. Esta linda menina está a lutar pela vida, porque outra criança. Sem capacidade de decisão, conseguiu ter nas mãos uma arma", disse.

O menor "naturalmente, não vai ser acusado pelo disparo", adiantou o polícia. "A criança não pode ser responsabilizada pela sua conduta. Não há nenhuma razão para pensar que isto foi um ato intencional. As crianças estavam a brincar e o menino achou que era um brinquedo. Mas os adultos vão ser responsabilizados", acrescentou o xerife.