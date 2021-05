Jovem procurada por usar polo da PSP apresentou-se na esquadra

A jovem que foi fotografada com um polo da PSP no metro e que estava ser procuradas pelas autoridades apresentou-se voluntariamente à polícia, segundo o Jornal de Notícias.

Disse desconhecer que uso da peça no espaço público constituía um crime e explicou que tinha encontrado a camisola junto a um ecoponto de Lisboa.

As imagens da jovem tornaram-se virais e, na sequência, a Direção Nacional da PSP divulgou um comunicado, no qual anunciava a instauração de um inquérito para identificar a jovem e para apurar como é que tinha ficado na posse de uma peça do fardamento oficial da Polícia.

A jovem adiantou ainda, segundo o mesmo jornal, que já não tem o polo porque o deitou fora após a polémica.