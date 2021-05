Efemérides de 25 de maio

Terminou em Chicago (EUA), há 10 anos, a transmissão do programa de TV The Oprah Winfrey Show.

1420 O Infante D. Henrique (1394-1460), chamado ‘O Navegador’ (pelas actividades de Sagres), duque de Viseu (1415), foi designado há 601 anos governador da Ordem de Cristo.

1773 Extinção, em Portugal, há 248 anos, da distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos

1884 Em Portugal, a Lei Barjona de Freitas (1834-1900, jurista e político regenerador cujo Código Penal poria termo à pena de morte em 1867) estabeleceu há 137 anos o princípio da representatividade parlamentar, de acordo com a proporção de votos de cada força política.

1963 A Organização de Unidade Africana (OUA), foi constituída há 58 anos em Adis Abeba, Etiópia, por iniciativa do então Imperador Selassie (1892-1975, com reinado entre 1936-74) e com a adesão inicial de 32 países independentes do Continente, tendo então como objectivo de princípio lutar contra o colonialismo.

1975 Trabalhadores da Rádio Renascença, propriedade do Episcopado, ocuparam há 46 anos as suas instalações, acabando por ser expulsos à bomba por Mário Soares, a pedido do então Patriarca D. António Ribeiro.

1977 Estreou-se há 44 anos nos cinemas dos EUA o primeiro filme da série de George Lucas Star Wars, intitulado ‘Uma Nova Esperança’ – série que já vai em 7 filmes, falando-se já num novo actor, Han Solo, para um próximo capítulo independente da série.

2011 Terminou em Chicago (EUA), há 10 anos, a transmissão do programa de TV The Oprah Winfrey Show.

2019 A Rússia pôs a navegar pela rota ártica há 2 anos um novo grande rompe gelos atómico, o Ural (de 173ms por 34, e 33,5 toneladas).

2020 Foi há 1 ano que o oficial da Policia de Mineápolis, Derek Chauvin, asfixiou o afro-americano George Floyd, provocando-lhe a morte.