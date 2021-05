Ex-mulher de Travis Barker acusa Kim e Kourtney Kardashian de destruírem a sua família

Modelo diz que Travis a traiu com Kim, quando eram casados, e aponta resposabilidades à atual namorada do músico, Kourtney, pelo afastamento dos filhos.

Shanna Moakler, ex-mulher de Travis Barker, diz que Kourtney e Kim Kardashian têm responsabilidades no fim do seu casamento, bem como nas discussões mais recentes que esta teve com os seus filhos em comum com o baterista – Alabama, de 15 anos, e Landon, de 17.

Em entrevista ao TMZ, a atriz, de 46 anos, foi questionada sobre o facto de Alabama a ter acusado de ser uma mãe ausente. Emocionada, a também modelo respondeu com uma referência ao recente namoro do ex-marido com Kourtney Kardashian. "Isso tudo só começou quando o meu ex começou a namorar uma certa pessoa", disse.

Shanna Moakler voltou a alegar que Travis Barker a traiu com Kim Kardashian, irmã da atual namorada do baterista. "Sabem, eu divorciei-me por um motivo. Tenho confiança nisso – as pessoas não se divorciam e acabam as suas famílias sem razão nenhuma, ou por um boato", afirmou.

“A minha família está destruída por causa dessa família, e agora os meus filhos e eu estamos separados uns dos outros por causa de outra irmã dessa família”, acrescentou a mulher, que foi casada com Travis entre 2004 e 2008.

A modelo refere ainda que não quer saber do namoro entre Travis e Kourtney, apenas gostaria de ter uma boa relação com filhos. Questionado sobre o que diria às duas irmãs Kardashian, Shanna atirou: "Obrigada por destruírem a minha família. Duas vezes".