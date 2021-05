Para os portugueses, Vasco Palmeirim é a figura pública que transmite mais empatia

O animador e apresentador Vasco Palmeirim é a figura pública que transmite mais empatia aos portugueses.

Esta nomeação é fruto de um estudo produzido pela Marktest, “Figuras Públicas e Digital Influencers”, no qual o animador destrona, pela primeira vez, o líder de quatro edições consecutivas deste estudo, Ricardo Araújo Pereira.

Das 62 personalidades sugeridas nos inquéritos, o radialista das Manhãs da Comercial obteve um maior índice de empatia e identificação, com uma média de 7,40 numa escala de 1 (não se identifica) a 10 (identifica-se muito).

No top 5 ficaram o humorista Ricardo Araújo Pereira (7,18), o futebolista Cristiano Ronaldo (7,14), o apresentador César Mourão (7,08) e a atriz Daniela Ruah (7,04).

Entre todas as figuras públicas no estudo, 50 delas tiveram níveis de empatia superiores a 5,5 e apenas 12 registaram um índice abaixo dessa média.

Já as personalidades Ana Guiomar, António Raminhos e Miguel Oliveira foram identificadas como figuras públicas com uma notoriedade abaixo da média, mas com uma empatia acima do valor médio, segundo indica o estudo da Marktest.

Em relação a influenciadores digitais, Bernardo Almeida foi quem registou o maior grau de empatia e identificação, com uma média de 7,57 pontos. No top 5 de influencers, está o humorista Diogo Batáguas, Pedro Teixeira da Mota, a criadora de conteúdos Vanessa Alfaro e a comediante conhecida por Bumba na Fofinha, Mariana Cabral. Todos apresentaram pontuações acima de 7 em empatia e identificação.

A Pipoca Mais Doce, a influenciadora digital Ana Garcia Martins, voltou a ser personalidade mais indicada de forma espontânea pelos inquiridos, quando foram questionados sobre blogs, vlogs, bloggers ou youtubers que conhecem ou de quem já ouviram falar, correspondendo a 35,5% das respostas.

Também neste ranking de notoriedade espontânea, Mariana Cabral obteve 13% das menções e o youtuber Wuant, Filipe Morgado Borges, 11,8%.

O estudo revela ainda que o top 3 de influencers de notoriedade sugerida não sofreu alterações desde a última edição do estudo. Na primeira posição, está A Pipoca Mais Doce com 65,8%, de seguida está a cantora Mia Rosa com 46,4% e Bumba Na Fofinha com 45,6%.