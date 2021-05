Após ser criticado por receber 0 pontos na Eurovisão, James Newman responde à letra a Piers Morgan

James Newman representou o Reino Unido na final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, realizada no passado sábado. No entanto, o intérprete de ‘Embers’ não convenceu e obteve zero pontos tanto do público como do júri. Foi a pontuação mais baixa de sempre para o Reino Unido e as críticas não tardaram em chegar.

“O Reino Unido não recebeu ‘zero pontos’ no Festival Eurovisão da Canção’ por causa de algum tipo de vingança do Brexit. Tivemos ‘zero pontos’ porque tínhamos uma porcaria de música, interpretada por um cantor de porcaria que fez uma atuação de porcaria. Fim”, escreveu o apresentador Piers Morgan, na sua conta de Twitter.

James Newman não se deixou ficar calado e lembrou Piers da sua saída súbita em direto do programa Good Morning Britain após o co-apresentador Alex Beresford criticar a sua postura em relação a Meghan Markle, na sequência da polémica entrevista dos duques de Sussex a Oprah Winfrey.

“Olá Piers. Lamento que não tenhas gostado da música, mas pelo menos eu não saí a correr”, ironizou o artista.