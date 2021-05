Comediante criou manta milagrosa que não passava de uma grande mentira. Vendeu publicidade a três canais televisivos

O comediante e apresentador do programa “Last Week Tonight” da HBO, John Oliver, mostrou a facilidade de vender e promover conteúdo pago em televisões locais norte-americanas, ao conseguir que uma jornalista especialista em saúde falasse de um produto de bem-estar sexual sem qualquer estudo científico.

Para testar a falta de critério, John Oliver inventou um cobertor que aperfeiçoa a performance sexual, chamado de “Véu de Vénus” e é apresentado no site oficial do produto como “a primeira manta de bem-estar sexual do mundo”.

Através de uma atriz que foi contratada para representar o produto, a publicidade de “Véu do Vénus” foi vendida a três estações de televisão locais nos Estados Unidos.

Os três canais - KVUE, de Austin, no estado do Texas, KMGH-TV (Denver7), de Denver, no Colorado, e KTVX (ABC4), de Salt Lake City, no Utah – permitiram que o produto fosse publicitado sem qualquer verificação científica, tendo sido promovido pela falsa representante com falsidades científicas como “um campo de genética magnética” ou "uma tecnologia pioneira na Alemanha há 80 anos".

Este produto chegou a ser alvo para uma entrevista feita por uma jornalista especializada na área da saúde, que nada questionou em relação ao cobertor antes da entrevista com a atriz.

Veja aqui a “experiência” feita pelo comediante.