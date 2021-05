900 alunos de escola de Évora em casa após festa

900 alunos e 72 professores de uma escola em Évora foram obrigados a ter aulas à distância devido a um surto de covid-19, que terá tido origem numa festa.

Segundo a TVI, há apenas três casos confirmados entre os alunos, mas todos de turmas diferentes. Foram ainda identificadas quatro turmas com elementos que tiveram contacto com os infetados.

De acordo com diretor da escola em questão, a Secundária Gabriel Pereira, o surto terá tido origem no exterior, numa festa particular "onde estiveram muitos alunos do 12.º ano e logo dois ou três dias depois começaram-se a sentir efeitos".

“É lamentável. Mais uma vez apelamos à consciência cívica não só dos alunos, mas também dos encarregados de educação. O prejuízo é tremendo, estão 900 alunos em casa”, disse, citado pela TVI, explicando que, após contactar as autoridades de saúde, a escola foi encerrada até serem conhecidos os resultados dos testes de despiste.

“Esperemos, numa perspetiva otimista, voltar no início da próxima semana”, indicou.