Um terço da população de Portugal já foi vacinado

90% das pessoas com mais de 80 anos já completaram o processo de vacinação.

Mais de 3,5 milhões de pessoas (3.526.688 pessoas) já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Portugal, o que corresponde a 34% da população do país, de acordo com o relatório enviado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com a vacinação completa estão já 1.654.555 pessoas (16%). Assim, 90% dos idosos com mais de 80 anos já têm o processo de inoculação completo e 92% da população com mais de 65 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Só na última semana, 300.628 pessoas receberam a primeira dose e 216.283 completaram a vacinação.

Até ao momento, Portugal já recebeu 5.728.470 doses de vacina e 5.126.418 já foram distribuídas.