Recenseadora dos Censos 2021 insultada e agredida em Matosinhos

Uma recenseadora dos Censos 2021 foi agredida, na segunda-feira, em Matosinhos, por uma pessoa de uma habitação que não respondeu ao inquérito, revelou o presidente da União das Freguesias de Matosinhos à agência Lusa.

A recenseadora, de 53 anos, bateu à porta da habitação, em Matosinhos, no distrito do Porto, e foi "logo insultada" por uma pessoa de cerca de 30 anos, explicou Pedro Sousa, que é também coordenador do processo de Censos 2021.

"Bateu à porta e veio uma jovem com cerca de 30 anos que começou a gritar e a insultar a recenseadora, dizendo que não tinha de responder, que os censos não tinham lógica e para pararem de chatear", revelou Pedro Sousa, acrescentando: "a recenseadora tentou acalmar a jovem, mas esta puxou-a pelo braço e encostou-a contra a parede".

Pedro Sousa disse ainda que a recenseadora não apresentou queixa às autoridades por temer represálias.

"As pessoas têm o direito de não querer abrir a porta, agora não têm é o direito de insultar e agredir", sublinhou.