Os Republicanos dos EUA parecem estar satisfeitos por andarem na oposição. Só assim se compreende que apoiem ainda Trump, depois de toda a incompetência por ele demonstrada. Ou então é porque gostam de fazer pirraça relativamente a todos os melhores pensantes.

Daí constar que retirou de uma corrida eleitoral Liz Cheney (isso mesmo, a filha do híper-direitista Dick Chaney) por ter lançado umas farpas a Trump, e substitui-la por uma mulher mais fiel ao anterior Presidente (e assim fazer-lhe nisso a vontade), como nº 3 da Câmara Baixa do Congresso, uma tal Elise Stefanik (que em tempos até parece ter agido na política com alguma sensatez). De qualquer maneira, a subida dela nas hostes republicanas, parece dever-se a Trump.