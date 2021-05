Kanye West e Irina Shayk estão a namorar?

Fontes próxinas do músico garantem que sim.

Irina Shayk está a ser apontada como o novo amor de Kanye West. Numa altura em que o rapper se encontra em processo de divórcio de Kim Kardashian, a imprensa internacional avança que o músico está numa relação com a modelo russa, ex-namorada de Bradley Cooper e de Cristiano Ronaldo.

A notícia foi avançada por fontes próximas de Kanye West ao site DeuxMoi e rapidamente ganhou força noutros meios de comunicação.

“O Kanye West está a namorar em segredo com a Irina Shayk, mãe da filha do Bradley Cooper. Talvez namorar não seja a palavra certa, mas há de certeza algum interesse mútuo”, disse uma das fontes.

Contudo, outra fonte garantiu: “Definitivamente a namorar”.

De realçar que o rapper norte-americano e Irina Shayk conhecem-se há mais de dez anos. Em 2010, a modelo participou no videoclipe da música 'Power' de Kanye West e, dois anos depois, entrou no desfile da marca de roupa do artista na Semana de Moda de Paris.

Os representantes oficiais de Kanye West e de Irina Shayk foram contactados, mas nenhuma das partes se pronunciou publicamente sobre o assunto até ao momento.