Preços dos imóveis comerciais aumentaram 1,7%

Os preços dos imóveis comerciais registaram um crescimento de 1,7% no ano passado, um crescimento inferior quando comparado com os preços das casas, que aumentaram 8,4% no mesmo ano.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revela que este aumento foi ligeiramente inferior ao registado em 2019. “Em 2020, o IPPCom registou uma taxa de variação anual de 1,7%. Pelo segundo ano consecutivo, observou-se uma redução no ritmo de crescimento dos preços das propriedades comerciais, traduzida em aumentos de 4,9%, 1,9% e 1,7%, respetivamente, em 2018, 2019 e 2020”, lê-se na nota.

O gabinete de estatística avança ainda que o mercado habitacional “voltou a evidenciar em 2020, tal como sucede desde 2016, um crescimento dos preços acima do observado nos imóveis comerciais”.

No último ano, a taxa de variação do Índice de Preços da Habitação (IPHab) foi 8,4%, 6,7 pontos percentuais acima da registada pelo IPPCom. “Comparativamente com 2019, observou-se uma redução de 1,0 p.p. na diferença entre as taxas de crescimento dos dois indicadores”.