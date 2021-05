Influenciadores foram contactados por agência misteriosa para denegrirem imagem da Pfizer em troca de dinheiro

Uma agência de comunicação misteriosa entrou em contacto com pelo menos três influenciadores digitais franceses para que estes denegrissem a imagem da vacina contra a covid-19 da Pfizer em troca de dinheiro.

De acordo com o canal de notícias francês BFMTV, os três influenciadores receberam uma oferta de 2.000 euros para, nas redes sociais, transmitirem uma imagem negativa da vacina da farmacêutica norte-americana, com um documento não autenticado. As três pessoas contactadas partilham conteúdo de interesse na área da saúde e da ciência e têm milhares de seguidores.

A situação começou por ser denunciada por Leo Grasset, que referiu que pesquisou pelo endereço fornecido pela agência, um endereço em Londres, que “é falso”.

“Nunca existiram instalações lá, é um centro de laser estético! Todos os funcionários têm perfis suspeitos no LinkedIn ... que desapareceram esta manhã. Toda a gente já trabalhou na Rússia”, escreveu no Twitter.

Amine, que é estudante de medicina, também foi contactado. “Fui abordado no Instagram por mensagem privada. Era preciso dizer que a Pfizer causou três vezes mais mortes que a AstraZeneca. O que me chocou foi que era importante não dizer que era uma parceria. A publicação tinha de ser como se viesse de nós e como se fosse a nossa opinião”, disse, citado pela BFMTV.

“A Pfizer tem efeitos colaterais como todas as outras vacinas, mas são leves”, acrescentou, referindo que teme que as pessoas se sintam tentadas a divulgar “estas notícias falsas”.

Também Sami Oladitto, comediante, relatou uma abordagem idêntica.

O ministro da Saúde francês, Olivier Veran, já comentou o sucedido. “É patético, é perigoso, é irresponsável e não vai funcionar”, disse.

O canal francês falou com um jornalista especializado em crimes cibernéticos, que diz que qualquer pessoa pode estar por detrás desta agência.

“Quando fazes geolocalização, eles mandam-te para o meio do oceano”, disse Damien Bancal.

“Pode ser qualquer um: e até mesmo uma agência real manipulada por um patrocinador que deseja manter o anonimato”, acrescentou.