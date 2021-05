PSP já identificou todos os presentes nas agressões a jovem que foi atropelado no Seixal

A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou "a veracidade do vídeo captado na passada quinta-feira”, no qual se vê um jovem a ser atropelado na Estrada Nacional 10-2, no Seixal, após ter sido vítima de uma alegada prática de bullying momentos antes do acidente.

A PSP, em resposta escrita à agência Lusa, também informou que o acidente foi registado e que foram identificados todos os intervenientes “em estreita colaboração com a escola”.

Não foi avançada mais nenhuma informação sobre o acidente, nomeadamente o estado em que se encontra a vítima.

"Do ocorrido foi também dado conhecimento à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao Ministério Público da área", indicou a PSP.

A situação em causa tornou-se viral nas redes sociais, através de um vídeo com pouco mais de um minuto que mostra uma jovem a dar um murro no ombro do rapaz, vítima que depois tentou seguir o seu caminho, mas foi perseguido pelo grupo de raparigas, ouvindo-se frases como “ele está a chorar” e “isso é bullying”.

Este episódio aconteceu junto ao passeio da EN 10-2, em Vale da Romeira, no Seixal. No momento em que o rapaz tentou fugir, atravessou a estrada quando um carro estava a circular na via.