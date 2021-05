Défice do Estado sobe para 4.845 milhões de euros

Ministério das Finanças atribui agravamento de 3.148 milhões de euros com impacto do confinamento e da resposta à pandemia.

O défice das Administrações Públicas agravou-se em 3.148 milhões de euros até abril, face a igual período do ano passado, subindo assim para 4.845 milhões de euros, segundo os dados da execução orçamental revelados, esta quarta-feira, pelo Ministério das Finanças.

“Até abril, as Administrações Públicas (AP) registaram um défice de 4 845ME em contabilidade pública, traduzindo um agravamento de 3 148 ME face ao período homólogo explicado pelo impacto do confinamento e da resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas”, lê-se no comunicado do Ministério tutelado por João Leão.

“Assim, a deterioração do défice resulta do efeito combinado da contração da receita (-6,3%) e do aumento da despesa primária (+6,0%)”, explica também o Governo.

O Ministério das Finanças sublinha que até abril, a despesa com medidas extraordinárias de apoio às empresas e famílias atingiu os 2 761 milhões de euros, “o que representa uma aceleração de 703 milhões de euros face ao mês anterior” e que os apoios a cargo da Segurança Social (1 071 milhões de euros) mantêm um forte crescimento.

“Destacam-se os apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores (226 ME), os subsídios por doença e isolamento profilático (115 ME) e os apoios ao emprego (652 ME), tendo a execução até abril ultrapassado o valor orçamentado para 2021 (776 ME)”, lê-se no mesmo documento.

[em atualização]