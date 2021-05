João Almeida em segundo lugar na 17.ª etapa do Giro

O ciclista português concluiu a prova em segundo lugar, a 13 segundos de distância do irlandês Dan Martin.

Depois do segundo e último dia de descanso na Volta a Itália, João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) brilhou na 17.ª tirada da competição.

Os 193 quilómetros entre Canazei e Sega di Ala foram pesados para todos os ciclistas, incluindo Egan Bernal (INEOS), o líder da classificação geral, que teve grandes dificuldades nos últimos quilómetros.

Por outro lado, João Almeida não vacilou. Nos últimos quilómetros do circuito colou-se ao britânico Simon Yates (Team BikeExchange) e ainda fez um ataque à liderança, onde estava o irlandês Daniel Martin (Israel Start-up Nation). Não foi, no entanto, o suficiente, e o português teve de se contentar com o segundo lugar.

Ainda assim, a exibição permitiu ao ciclista subir dois lugares na classificação geral, ficando a 8.45 minutos do lider Egan Bernal. O colombiano perdeu distância para os rivais, ficando a 2.21 minutos do italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), segundo classificado na geral, e a 3.23 minutos do britânico Simon Yates, terceiro.