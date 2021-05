Filha de Gordon Ramsay passou três meses internada após agressões sexuais

Holly Ramsay, filha do chef de cozinha Gordon Ramsay, revelou que passou três meses internada num hospital psiquiátrico, após ter sido vítima de duas agressões sexuais aos 18 anos. A jovem, agora com 21 anos, foi diagnosticada com stress pós-traumático, ansiedade e depressão após ter abandonado a universidade.

No seu novo podcast, 21 & Over, Holly explica que iniciara um curso de design de moda. “Eu adorava. Era um curso muito intenso. Mas na segunda parte do primeiro ano, eu estava a ser afetada pelo meu stress pós-traumático e não fazia ideia do que estava a acontecer. Saía muito, faltava às aulas porque andava a sair. Andava em demasiadas festas e não me estava a divertir. Eu estava com mais problemas, mas não me dei conta porque pensava que era a ressaca ou o excesso de trabalho”, começou por contar.

Holly decidiu então abandonar o curso na Ravensbourne University, em Inglaterra, após um ano e foi internada no único hospital privado dedicado à saúde mental em Londres, onde viria a ser diagnosticada.

“Desde então, tenho feito terapia três vezes por semana. Agora tenho de lidar com estes diagnósticos. É confuso, mas estou a tentar assumir o controlo da minha narrativa e usá-la para fazer algo bom”, explicou.

“O stress pós-traumático foi resultado de duas agressões sexuais quando eu tinha 18 anos. Só contei a alguém sobre isto um ano depois. Simplesmente enterrei numa caixa bem no fundo da minha cabeça e tentei fazer tudo da melhor maneira”, contou.

A jovem afirmou ainda que “não sabia que era possível sofrer de pós-traumático após uma agressão sexual” e que pensava que só quem esteve “no exército ou passou por situações de violência” podia ter tal diagnóstico.

No podcast, Holly contou que o pai Gordon, de 54 anos, a mãe Tana, de 46, o seu irmão gémeo, de 21 anos, e as irmãs, de 23 e 19 anos, e até o irmão mais novo, de dois anos, lhe deram “o maior apoio incondicional” na sua luta.

“Eu perdi amigos. É mesmo uma caminhada. Mas espero que, ao falar abertamente, possa ajudar outras pessoas”, sublinhou.