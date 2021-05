Autoagendamento da vacina contra a covid para maiores de 50 anos deve arrancar esta quinta-feira

O coordenador da task force para a vacinação, Gouveia e Melo, anunciou, quarta-feira, que o autoagendamento deverá ser alargado já a partir de hoje, quinta-feira à tarde, a quem tiver 50 anos, até agora só os maiores de 55 anos o podiam fazer.

Em entrevista à TVI, o vice-almirante reiterou as novas datas de abertura à vacinação para as faixas etárias anteriores, ou seja, a 6 de junho o autoagendamento passa a estar disponível aos maiores de 40 anos e depois de dia 20 do mesmo mês também é possível quem tem mais de 30 anos agendar a vacinação no portal da DGS.

Esta aceleração do processo de vacinação, conseguida através da antecipação das datas inicialmente previstas, é a estratégia do Governo para travar o novo aumento de casos em várias regiões, em especial na Grande Lisboa.

Aliás, o coordenador revelou ainda que nas regiões mais atrasadas na vacinação em termos percentuais, como Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Norte, haverá um reforço na distribuição de doses. "Todas essas regiões vão ser mais vacinadas para terem a mesma percentagem de população" inoculada.