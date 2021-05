Lady Gaga conquistou os elogios dos seguidores, esta quarta-feira, depois de partilhar nas redes sociais duas fotografias em biquíni.

A artista, de 35 anos, vestiu um biquíni azul e posou deitada no chão para as imagens. A publicação, que foi divulgada no Instagram, já tem mais de dois milhões de likes e milhares de comentários.

Os fãs deixaram rasgados elogios à forma física da cantora e atriz.