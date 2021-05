Papa Francisco faz piada com brasileiros: "Não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração" | Vídeo

O Papa Francisco encontrou-se, esta quarta-feira, no final da audiência geral, no Vaticano, com um grupo de brasileiros e o momento acabou por ficar marcado por uma declaração descontraída do sumo pontífice.

Enquanto caminhava pelo pátio San Damaso e cumprimentava os fiéis, Francisco foi abordado pelo padre brasileiro João Paulo Souto Victor, de Campina Grande, que pediu orações para os seus conterrâneos.

"Santo padre reze por nós, brasileiros", pediu.

O Papa acabou por fazer uma piada que já está a dar que falar. “Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração”, brincou.

“Rezo sempre pelos brasileiros”, acrescentou depois.

O momento foi filmado pelo padre brasileiro Carlos Henrique, de Divinópolis, e foi posteriormente partilhado nas redes sociais.