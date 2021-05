Polícia britânica vai estar no Porto para ajudar PSP a garantir ordem na final da Liga dos Campeões

O trânsito junto ao estádio vai ficar condicionado a partir das 20h00 desta sexta-feira até ao final do jogo entre o Manchester City e o Chelsea, que decorre no sábado.

A polícia britânica vai estar em Portugal para garantir a segurança da final da Liga dos Campeões, que se realiza no Estádio do Dragão este sábado, confirmou a PSP, esta quinta-feira.

Em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e com a Câmara Municipal do Porto, a PSP tem estado “sempre a trabalhar em extrema colaboração” para assegurar a ordem do evento, indicou o subintendente Cardoso da Silva em conferência de imprensa.

O objetivo da PSP é dar “todas a condições de segurança” para um evento de festa, na qual os espetadores “guardem a memória de um evento que não será fácil repetir na cidade do Porto”, salientou.

O subintendente afirmou que a PSP pediu a “presença da polícia inglesa”, especializada em assistir adeptos de futebol inglês, para cooperar com a polícia portuguesa. A força de segurança também vai contar com “todos os reforços e da polícia, nomeadamente com a sua unidade especial com a colaboração com a polícia municipal do Porto”, disse Cardoso da Silva.

Já sobre o trânsito junto ao estádio, vai ficar condicionado a partir das 20h00 desta sexta-feira até ao final do jogo da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Chelsea, no sábado.

Serão criados três perímetros de segurança em volta do estádio do FC Porto, que só poderá ser acedido por pessoas com bilhete para assistir à partida.

As autoridades apelam aos cidadãos um ambiente “concórdia e bem-estar, com total respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos”.