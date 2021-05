Internacional

27 de maio 2021

Atentado em Barcelona. Três cúmplices condenados a penas de até 53 anos de prisão

Os ataques de 17 e 18 de agosto de 2017 tiveram como alvo a avenida das Ramblas, no centro de Barcelona. No total 16 pessoas morreram, entre as quais duas portuguesas, e 140 ficaram feridas.