Rapaz atropelado no Seixal quando fugia de colegas chamado a tribunal

Pai do jovem lamenta que se tenha providenciado apoio psicológico à alegada agressora mas não ao seu filho.

O adolescente vítima de bullying que foi atropelado no Seixal, ao fugir de umas colegas, foi notificado esta quinta-feira para comparecer sexta-feira no Tribunal do Seixal, segundo o Correio da Manhã

Recorde-se que o Ministério Público anunciou ontem a abertura de um inquérito após o caso ter sido tornado público.

O pai do rapaz, de 13 anos, também apresentou queixa e em causa estarão crimes de agressão e perseguição. “O meu filho ainda está magoado e psicologicamente ainda está afetado. Providenciaram apoio psicológico à miúda, ao meu filho não!”, lamentou José Lemos, citado pelo mesmo jornal.