Cresap e Bilhim

Assim como se diz que os Verdes da APU são melancias (Verdes por fora e encarnados, do PCP, por dentro), penso que se poderia dizer que o Prof. João Bilhim, reformado da docência universitária de Saúde Pública por limite de idade, se pode dizer que é uma laranja (cor de rosa por fora, dos tempos em que tinha fama de ser próximo ou ligado ao PS, e cor-de-laranja por dentro, como admirador maior hoje do PSD, que o manteve no cargo).

Numa entrevista ao Polígrafo da SIC, em que deixou claro não ter apreciado a própria substituição apesar do limite de idade (com 70 anos feitos, diria ele que outras figuras foram mantidas nos seus lugares para além do limite de idade).

Por outro lado, não parece ter reparado que, apesar da sua própria nomeação, o Governo de Passos tinha por costume nomear sempre gente do PSD ou do CDS, da lista que a Cresap lhe propunha nos seus tempos. Até acredito que, neste aspecto, o PS não seja flor que e cheire. Mas sê-lo-ia, Prof. Bilhim, Passos Coelho e o seu Executivo? A sério?! Talvez houvesse sempre a sua lista, e gente mais capacitada, mesmo do PSD e do CDS.