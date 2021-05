Divorciado de 43 anos detido por crimes de pornografia infantil na Azambuja

Um homem de 43 anos foi detido na Azambuja pela presumível prática de crimes de pornografia infantil, envolvendo vítimas menores de 14 anos.

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, numa ação de combate à pornografia de menores em rede “peer to peer” na internet, identificou e deteve um homem, divorciado, com 43 anos de idade, pela presumível prática de crimes de pornografia de menores, envolvendo vítimas menores de 14 anos de idade”, lê-se no comunicado da PJ.

A detenção ocorreu na região da Azambuja, no âmbito de investigação decorrente de cooperação internacional.

Foi apreendido material informático utilizado nos crimes, e que irá ser sujeito a perícias, para apurar a extensão da atividade e outras eventuais ligações criminosas.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação de medida de coação.