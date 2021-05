Grande Lisboa volta a registar quase metade dos novos casos de covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 598 novos casos-19, elevando para 847.604 o total de infeções contabilizadas desde março de 2020, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira.

Entre o dia de ontem e hoje ocorreu apenas uma morte associada à doença, assim o total de vítimas mortais da pandemia no país é agora de 17.023.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 295 novos casos, quase metade do total dos 598 novos contágios. Segue-se o Norte com 171, o Centro com 54, o Algarve com 33 e o Alentejo com 15. O arquipélago dos Açores registou 23 novas infeções e o da Madeira 7.

O único óbito reportado nas últimas 24 horas ocorreu na Grande Lisboa.

O número de internamentos voltou a subir e estão agora hospitalizadas 246 pessoas com covid-19, mais 13 do que no balanço anterior. Nos cuidados intensivos encontram-se 52 doentes, menos um do que ontem.

O total de recuperados subiu para 808.047, depois de mais 515 pessoas terem deixado de ter a doença nas últimas 24 horas.

As autoridades de saúde atualizaram o risco de transmissibilidade e a taxa de incidência, como é habitual às sextas-feiras.

Assim, a incidência nacional passou de 57,8 – verificado na quarta-feira – para 59,6 casos por 100 mil habitantes. No continente subiu para 56,0, quando na atualização anterior era de 54,4.

Já o RT é de 1,07 em todo o país, valor igual aos dos dados anteriores.

Atualmente existem, 22.534 casos ativos da doença e a as autoridades de saúde têm sob vigilância 22.887 contactos.

Consulte o boletim na íntegra