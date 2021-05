Marta Temido admite fase "ligeiramente crescente" da epidemia e que vacinação continua a ser "melhor arma"

A ministra da Saúde afirmou, esta sexta-feira, que a epidemia de covid-19 se encontra numa fase de “transição” em Portugal e que embora a letalidade seja agora "muito baixa", é preciso "manter a prudência", até porque a incidência está, neste momento, ligeiramente crescente", havendo mesmo “situações mais preocupantes" como dos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo.

No final da reunião no Infarmed, Marta Temido fez questão de sublinhar que a vacinação decorre "de forma muito favorável" e que continua a ser a “melhor arma” para combater a doença.

“A vacinação continua a ser a nossa melhor arma, o seu processo continua a correr de uma forma que acreditamos que seja muito favorável e que nos levará a cumprir o nosso objetivo de ter a população adulta vacinada até ao final do verão”, frisou a governante na conferência de imprensa, que sucedeu à apresentação dos especialistas, reunidos no Infarmed, sobre ponto de situação da pandemia no país.

A ministra destacou que a faixa etária com maior taxa de infeção é a dos 20 aos 29 anos e que o grupo entre os 40 e os 59 é o que tem os níveis mais elevados de hospitalizações. Já nos mais idosos, a "incidência é bastante baixa", assim como a letalidade, em especial quando comparada com a de há um ano.

Por outro lado, atualmente, segundo dados dos últimos cinco dias, só as regiões do Norte e do Algarve mantêm uma incidência abaixo de 1, com "alguns concelhos de Lisboa e Vale do Tejo" a inspirar "maior prudência".

“Temos agora 153 casos por 100 mil habitantes, uma situação que nos preocupa mas que tem um quadro distinto do que enfrentámos no passado. Vamos todos trabalhar para que esses números não sejam atingidos", garantiu.