Nove em cada dez casos de covid-19 em Portugal relacionados com variante do Reino Unido

Especialista refere, no entanto, que presença da estirpe no país está em “decréscimo”.

Dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revelam que nove em cada dez casos de covid-19 ocorridos em Portugal são causados pela variante detetada Reino Unido. No entanto, assiste-se "um ligeiro decréscimo" da presença desta variante no país.

O impacto da variante detetada do Reino Unido sentiu-se "em força" em janeiro, com 16% do total de casos, em fevereiro subiu para quase 60% e em abril atingiu o máximo, com 91%, descreveu o investigador João Paulo Gomes na reunião do Infarmed.

De acordo com os dados disponíveis, observou-se "um ligeiro decréscimo", situando-se nos 87,2%, disse o coordenador do estudo sobre a diversidade genética do novo coronavírus em Portugal.