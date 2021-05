Variante indiana alastra no Reino Unido. R(t) já é superior a 1

O rácio de transmissibilidade (RT) aumentou no Reino Unido e está acima de 1, anunciou, esta sexta-feira, o governo britânico. O valor aumentou de entre 0,9 e 1,1, registado na semana passada, para entre 1 e 1,1 na mais recente atualização semanal.

O instituto de estatística revelou também, esta sexta-feira, que a variante B1.617.2, conhecida como variante indiana por ter sido identificada pela primeira vez na Índia, está a alastrar em Inglaterra e na Escócia.

Segundo o ministro da Saúde britânico, Matt Hancok, entre 50% a 75% dos novos casos de covid-19 no Reino Unido são causados pela variante indiana, considerada mais contagiosa. No total, já foram registados 6.969 casos desta variante no conjunto de países, o dobro do número identificado na semana passada.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 4.477.705 casos de covid-19 e 127.768 morreram devido a complicações associadas à covid-19, num período de 28 dias após terem testado positivo.

Já foram vacinadas cerca de 38.871.200 pessoas com a primeira dose da vacina e cerca de metade da população adulta – 24.478.052 pessoas – já estão totalmente imunizadas com o fármaco.