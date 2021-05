"Presenciei algo extraordinário". Motorista da Carris comove a internet por parar para ajudar idosa

Imagens de um motorista da Carris que parou o autocarro e atravessou a estrada para ajudar uma idosa com dificuldades de locomoção estão a comover as redes sociais.

O momento foi registado, na quinta-feira, por uma internauta, que partilhou a história no Facebook. “Hoje ao ir buscar os meus filhos ao colégio, presenciei algo extraordinário”, começou por dizer Sofia Carvalho, na sua publicação.

“Este Senhor de costas nas imagens é o motorista do autocarro. Parou, saiu e veio ao outro lado da estrada buscar a Senhora (de bastante idade e com dificuldade em andar, provavelmente assídua no transporte) que estava no passeio contrário a vários metros, depois de parar os carros para a ajudar a passar, levou-lhe um dos sacos que tinha na mão da bengala e acompanhou-a até ao autocarro, onde a ajudou a subir”, explicou.

Depois o motorista, “voltou ao seu lugar e seguiu”.

"Neste mundo ao contrário, ver hoje esta cena encheu-me o coração. A este herói desconhecido o meu imenso bem haja, que a vida lhe retribua muitíssimo mais. Além do coração cheio, do boost na humanidade, ainda deu um exemplo ímpar ao meu filho, que registou o momento. Há seres humanos fantásticos”, acrescentou.

O motorista está agora a ser procurado pela Rádio Comercial, que pretende oferecer-lhe um presente.