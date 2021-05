Raquel Duarte: "Com estes patamares temos uma intervenção rápida"

A médica e coautora da proposta de desconfinamento explica ao Nascer do SOL o que está em causa. A equipa propõe o fim das restrições de horários já no próximo nível, mas concelhos continuam a poder andar para trás. Bares só com lugares sentados, pistas de dança não. Plano para o outono/inverno já está a ser pensado.

Que balanço faz do desconfinamento até aqui? Foi mais acelerado do que propunham.

Sim, quisemos sempre dar passos seguros. De cada vez que damos um passo em frente, testar o solo e dar o passo seguinte. É verdade que foi um bocadinho mais célere, mas seguiu as regras propostas por nós, baseando-se em patamares e medidas gerais. Seguiu a precaução. Correu bem e é precisamente essa cautela que propomos nesta segunda fase.

Foi mais difícil chegar à primeira proposta ou a este plano de continuidade apresentado esta sexta-feira na reunião do Infarmed?

A metodologia foi semelhante mas foram ambos trabalhos complexos. Tentamos avaliar não só o impacto das medidas na saúde mas também o seu efeito económico, social e mental. Partimos da revisão da literatura, criámos um instrumento que combina as diferentes medidas com os fatores de risco em cada atividade, tivemos em linha de conta a vacinação, o risco que existe de desrespeito de medidas preventivas. Voltámos a auscultar profissionais de várias áreas, quer nacionais, quer estrangeiros, para perceber o impacto de medidas restritivas, no controlo de epidemia mas também agora numa situação de epidemia controlada. Ouvimos pessoas do Brasil, do Japão, espanhóis, franceses, italianos...

E o que dizem?

O contributo mais importante penso que é, por um lado, a perceção do risco e a necessidade identificada por todos de que é necessário manter medidas de proteção individual, nomeadamente distância e máscara, mesmo em situação de controlo da epidemia como a que estamos a viver. Em alguns locais onde essas medidas foram levantadas, isso foi identificado como um potencial erro e potencial ameaça.

No final das apresentações, o Presidente da República estranhou a ausência de referências à relação entre incidência e stress nos hospitais e alertou para necessidade de legitimar medidas e que com menos internamentos e mortalidade a primazia da saúde pode não ser tão evidente. Como respondeu a Marcelo Rebelo de Sousa?

Temos pontos positivos, que são claros. Já conhecemos melhor o vírus, conseguimos controlar a variante inglesa, a população em geral é colaborante com as medidas e o próprio alívio das restrições contribuiu para uma diminuição da fadiga pandémica. O país tem adotado uma posição cautelosa que protege as populações mais vulneráveis e temos uma boa cobertura vacinal, que está progredir de forma sustentável. Temos um país pequeno, que também ajuda. Temos uma única fronteira terrestre com um país que também está a ter um processo de vacinação rápido. Tudo isto são vantagens. Mas há ameaças. Quais são? Desconhecemos ainda a duração da imunidade conferida pelas diferentes vacinas. Não sabemos quanto dura. Por outro lado, só 5% da população mundial está vacinada. Enquanto houver vírus circulante, há risco de surgimento de novas variantes que rapidamente atingem qualquer parte do mundo. Desconhecemos a resposta das vacinas às novas variantes. E veja-se que agora estamos a assistir aos primeiros relatos de países onde a variante indiana já é dominante.

No Reino Unido, já ultrapassou a variante inglesa e representa 75% dos novos casos.

Precisamente, por isso temos de vigiar e perceber o que acontece. Nós neste momento temos 5% dos casos associados à variante indiana, mas o Reino Unido também começou assim e é dominante. Tentarmos perceber o que vai acontecer lá – não em termos de transmissão, mas de impacto em termos de doença – é fundamental e é isso que sustenta uma proposta com esta cautela.

Há um conjunto de recomendações que voltam a fazer: testagem alargada, rastreio precoce. Houve um aumento de infeções em Lisboa. Teria sido evitável?

Temos de estar preparados de uma muito flexível para a resposta à pandemia. Qualquer região pode, de um momento para o outro, começar a ter um aumento de casos. Vimo-lo várias vezes. Inicialmente vimo-lo na região Norte e rapidamente alastrou para o resto do país. Agora está a acontecer em Lisboa, vamos ver o que vai acontecer no resto do país. Evidente que, com vacinação e com testagem, conseguimos mais rapidamente controlar a situação. Tendo estes patamares de alerta, o que conseguimos é que a saúde pública intervenha rapidamente e localmente. Se seria prevenível, não sei dizer.

