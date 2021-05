"Os partidos grandes atraem sobretudo quem quer ganhar bem sem trabalhar"

Durante esta pandemia, passámos do milagre português para uma situação caótica, com filas de ambulâncias à porta dos hospitais. Tivemos momentos em que cumprimos todas as regras e outros em que nos desleixámos – como, por exemplo, na festa do Sporting. O que revelou esta pandemia sobre nós?

Há países que manifestamente estão a gerir a pandemia melhor do que o Governo português, como a Alemanha, por exemplo, mas não só. A gestão nacional sofreu muito com a partidarização do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde (DGS) a vários níveis, nomeadamente a relação com o sistema de saúde privado, assim como a situação que já reinava nos lares de idosos antes da covid-19. O pior da gestão portuguesa tem sido escondido pelas autoridades mas está plenamente espelhado no ‘excesso de mortalidade’, como é conhecido internacionalmente.

Temos piores resultados em comparação com outros países?

É necessário comparar os resultados desse ‘excesso’ com os países da União Europeia, mas já se sabe que houve muito cedo, desde meados de 2020, um défice considerável de atendimento aos doentes de outras enfermidades igualmente graves e muitas mortais, assim como uma grande retração por parte de pacientes com necessidade de aceder ao SNS ou a estabelecimentos privados mas que tiveram receio de o fazer. Ora, esse ‘excesso de mortalidade’ traduziu-se só no ano de 2020 em perto de 12 mil óbitos a mais do que no ano anterior, mais 13,6%. Sete mil relacionados com a covid-19 e cinco mil devido a causas como aquelas que acabei de mencionar. Efetivamente, 2020 ficará – enquanto esperamos pelos dados finais de 2021 – como o ano em que houve mais óbitos em Portugal desde sempre. Ora, juntamente com a diminuição da nossa já de si baixa taxa de natalidade, fez com que a população portuguesa tenha diminuído como nunca. Acresce que a redução da atividade económica tem sido das piores da União Europeu. Não há, portanto, nada de que os responsáveis políticos possam gabar-se especialmente. A forma como os profissionais de saúde responderam à crise pandémica tem sido notável do ponto de vista dos cuidados mas não podemos esquecer, para o futuro, que isso só foi possível devido à redução da ‘oferta’ de cuidados que ainda hoje se sente perfeitamente, inclusive no setor privado. Portanto, não é difícil prever que novas vagas ou novas estirpes do vírus ainda voltem a obrigar o SNS e o setor privado a responder com dificuldade à procura de bens de saúde, os quais nada leva a crer que irão baixar de preços.

Quais são as lições que podemos retirar desta pandemia em relação aos serviços de saúde?

Ao contrário do que a ‘geringonça’ pretende fazer crer, exige-se uma rápida e profunda mudança de conceitos e de organização dos sistemas de saúde.

Os mais velhos foram os mais afetados pela pandemia. Um dos momentos mais difíceis foi vivido com os surtos nos lares de idosos. Pudemos constatar as péssimas condições de alguns lares. Os mais velhos foram as maiores vítimas?

O problema dos chamados ‘lares’ é geral e esperemos que não volte a ser o desastre que foi até à recente pausa da pandemia. A vacinação, após grande perda de tempo, parece agora ter coberto o setor. O desastre deveu-se, como era de recear desde o início, à sistemática falta de controlo do funcionamento desses lares.

E acordamos para a realidade dos lares clandestinos...

Não se percebe – ou percebe-se bem de mais – por que razão continuam abertos esses lares clandestinos. Essa deveria já ter sido a primeira grande reforma perante o envelhecimento cada vez mais acentuado da população e, simultaneamente, a incapacidade das famílias tomarem conta dos idosos.

Vivemos cada mais tempo devido aos avanços da ciência. A minha pergunta é se conseguimos acompanhar essa realidade e vivermos esses anos que a ciência nos dá com qualidade de vida?

Na minha opinião, embora haja pretensos argumentos a este respeito, a ciência nunca será uma solução para o envelhecimento: pode este ser recuado no tempo mas não consta que desapareça… Quando a investigação e a medicina conseguem curar uma doença, o próprio prolongamento da vida faz surgir novas doenças igualmente sem cura e assim sucessivamente. Foi o que se passou com as doenças neurológicas que têm vindo a alastrar como efeito do próprio envelhecimento, por isso mais frequente entre as mulheres do que entre os homens devido à maior longevidade do sexo feminino. A previsão, aliás, é que os custos do envelhecimento aumentem, como se depreende dos processos atualmente em curso. Nada, contudo, que as atuais administrações dos cuidados de saúde para os idosos tenham particularmente promovido entre nós, apesar de Portugal ser dos países mais envelhecidos do mundo.

O envelhecimento tem merecido atenção da parte dos responsáveis políticos?

Definitivamente, não é isso que tem vindo a verificar-se! É natural que a atual pandemia desencadeie no futuro próximo a intensificação da investigação científica, dos cuidados médicos e dos estabelecimentos para acolher idosos cada vez mais velhos, se assim se pode dizer, mas nada indica por ora que tal seja o caso em Portugal. Os investigadores e os profissionais de saúde não deixarão de o fazer na medida das suas possibilidades, mas não se ouviu a menor referência nesse sentido por parte de quem nos governa e reparte a falta de dinheiro...

