GNR detém quase 300 pessoas numa semana

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, entre os dias 21 e 27 de maio, 284 pessoas em flagrante delito. Foram ainda apreendidas milhares de doses de droga e detetadas mais de seis mil infrações de trânsito, a grande maioria por excesso de velocidade.

“A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre os dias 21 a 27 de maio, que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional”, lê-se num comunicado enviado, este sábado, às redações.

Do total de detenções, destacam-se 96 por condução sem habilitação legal, 94 por condução sob o efeito do álcool, 12 por posse ilegal de armas e arma proibida, 11 por furto e roubo, 11 por tráfico de estupefacientes, seis por violência doméstica e dois por incêndio florestal.

Foram também apreendidas 1.785 doses de haxixe, 239 doses de liamba, 205 doses de heroína, 190 doses de cocaína, 13 doses de MDMA, dez plantas de canábis, quatro armas de fogo, 18 armas brancas ou proibidas, 15 veículos e 1.803 euros em numerário.

Das 6.594 infrações de trânsito detetadas, mais de metade (3.535) foram referentes a excesso de velocidade, 552 por falta de inspeção periódica obrigatória, 501 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 345 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 273 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei , 203 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 194 por falta de seguro de responsabilidade civil e 182 relacionadas com tacógrafos.