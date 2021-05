Covid-19. Nova variante detetada no Vietname mistura mutações da Índia e do Reino Unido

Esta nova estirpe propaga-se rapidamente pelo ar e é um híbrido entre as mutações detetadas inicialmente na Índia e no Reino Unido.

O ministro da Saúde do Vietname, Nguyen Thanh Long, anunciou, este sábado que o país detetou uma nova variante do vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19. Esta nova estirpe propaga-se rapidamente pelo ar e é um híbrido entre as mutações detetadas inicialmente na Índia e no Reino Unido.

"Mais especificamente, é uma variante indiana com mutações que, originalmente, pertencem à variante do Reino Unido", disse o ministro, ao site oficial VnExpress, acrescentando que o país irá dar pormenores acerca da descoberta em breve.

Segundo o governante, a nova variante é muito mais transmissível, principalmente pelo ar, e a sua descoberta foi feita a partir da investigação do genoma do vírus em algumas novas infeções na Indochina.