A festa inglesa arrancou no Porto. Acompanhe aqui

Os adeptos do Chelsea e do Manchester City ocuparam o centro da cidade, a horas do início da final da Liga dos Campeões.

Os adeptos britânicos fazem-se sentir na cidade do Porto desde o início da semana, mas o dia da final da Liga dos Campeões intensificou a presença de seguidores do Manchester City e do Chelsea, e a horas do início da partida, já os fãs do Chelsea se faziam sentir (e ouvir) na Avenida dos Aliados.

O centro do Porto foi transformado numa enorme fanzone, onde só entra quem tiver bilhete – e um teste à covid-19 negativo. Lá dentro, muita música, animação, e cerveja, para aquecer os motores.

O distanciamento social é pouco, e as máscaras ainda menos, apesar da forte presença policial que se faz sentir nas zonas onde há maior aglomeração de adeptos.

A partir das 20h00, Manchester City e Chelsea enfrentam-se para decidir quem será o campeão da Liga dos Campeões nesta temporada, no Estádio do Dragão.