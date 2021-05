António Costa afirmou, este sábado, que o país não pode sair da crise pandémica com a mesma legislação de trabalho que tinha antes da pandemia.

"Nós não podemos sair desta crise com a legislação de trabalho que tínhamos quando esta crise começou", disse o secretário-geral do PS, na sessão de apresentação da sua moção de orientação política ao Congresso do PS, na Figueira da Foz.

O primeiro-ministro afirmou ainda que a atual crise "deixou bem patente o grau de desregulação que existe hoje nas relações de trabalho".

"A híper precariedade que existe na vida. E que expôs particularmente muitas pessoas a uma enorme fragilidade", sublinhou.

"Hoje não se trata só de fazer a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional. Não se trata só de continuar a trajetória de aumento dos rendimentos. Trata-se de assegurar trabalho digno e com direitos para todos aqueles que trabalham, qualquer que seja a sua atividade", afirmou.

O líder do PS promete ainda “combater a precariedade, o recurso abusivo ao trabalho temporário, o falso trabalho independente e a informalidade nas relações laborais” e promover “a valorização dos salários dos trabalhadores jovens”.

"Um país que assegura aos jovens a liberdade de acesso às profissões reguladas, sem bloqueios corporativos", reiterou.