Temperaturas vão chegar aos 33 graus. Há 12 concelhos em risco muito elevado de incêndio

Doze concelhos de Portugal continental estão, este domingo, em risco muito elevado de incêndio.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em risco muito elevado de incêndio estão os concelhos de Moncorvo, no distrito de Bragança, Sabugal, na Guarda, Penamacor, em Castelo Branco, Mação e Sardoal, em Santarém, Gavião, em Portalegre, e Portimão, Faro, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

Há ainda vários concelhos em risco elevado de incêndio nos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real.

Segundo o IPMA, este domingo, as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30 graus em vários distritos e vão chegar aos 33 graus em Évora, Santarém e Castelo Branco, 32 em Beja, 31 em Bragança, Braga e Portalegre e 30 em Faro, Setúbal e Lisboa.