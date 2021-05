Rio diz que Governo e Câmara do Porto "deviam pedir desculpa aos portugueses"

Líder do PSD critica Governo e autarquia do Porto.

Rui Rio recorreu ao Twitter para comentar os desacatos causados pelos adeptos ingleses no Porto, onde este sábado decorreu a final da Champions. O líder do PSD considera que o Governo e a Câmara Municipal do Porto devem um pedido de desculpas aos portugueses.

"O Governo e a Câmara do Porto deviam pedir desculpa aos portugueses, que privados de tanta coisa, assistem a esta vergonha em pleno combate à pandemia", começou por escrever Rui Rio.

O social-democrata fez ainda uma referência aos festejos do título do Sporting, para referir que tanto o Executivo como a autarquia "nada aprenderam com o que se passou em Lisboa". "Hoje foi bem pior. Muita conversa politiqueira ... e muito pouca eficácia", rematou.

Recorde-se que, pelo menos, dois adeptos ingleses foram detidos na baixa do Porto, por agressão a agentes da autoridade, após a final no Dragão,