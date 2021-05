Morreu o piloto luso-suíço Jason Dupasquier, depois de sofrer um acidente no Grande Prémio de Itália em Moto3, no sábado. A notícia foi avançada, este domingo, pela organização do MotoGP.

"É com profunda tristeza que informamos a perda de Jason Dupasquier. Em nome de toda a família MotoGP, enviamos o nosso amor à sua equipa, família e entes queridos. Sentiremos a tua falta, Jason. Conduz em paz", lê-se.

O piloto, de 19 anos, sofreu um acidente na fase de qualificação, que envolveu o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba. Dupasquier foi assistido durante mais de 30 minutos na pista do circuito de Mugello e foi depois transportado de helicóptero para o hospital, com graves lesões cerebrais.

O jovem suíço de ascendência portuguesa foi submetido a uma intervenção cirúrgica, mas acabou por não resistir.

"Apesar dos melhores esforços da equipa médica do circuito e de todos aqueles que, subsequentemente, assistiram o piloto suíço, o hospital anunciou que Dupasquier sucumbiu, infelizmente, às lesões", informa a organização.

Este era o segundo ano em que Dupasquier participava no Mundial de Moto3 do campeonato de motociclismo de velocidade.