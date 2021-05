Katia Aveiro defende Ronaldo após polémica com marquise: "Será que te merecemos?"

A marquise construída por Cristiano Ronaldo no terraço do edifício Castilho 203, em Lisboa, onde o futebolista comprou um apartamento, continua em destaque na imprensa. Face às críticas apontadas ao jogador devido à construção, nomeadamente por parte do arquiteto responsável pelo projeto do prédio, Katia Aveiro saiu em defesa do irmão.

“Os valores andam distorcidos… e mais não digo”, começou por escrever a irmã de Ronaldo, partilhando uma publicação de alguém que lamenta o facto de se falar da marquise do jogador mas não se dar a mesma importância à Unidade de Cuidados Intensivos que o português financiou para o Hospital de Santa Maria.

“Será que nós, portugueses, te merecemos? Fica a questão no ar… como uma portuguesa orgulhosa deste ser humano”, lê-se. “Tenho a certeza que ainda há quem diga que não fez mais do que a sua obrigação”, rematou.