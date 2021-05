Miguel Oliveira segundo no GP de Itália

Miguel Oliveira ficou em segundo lugar, este domingo, no Grande Prémio de Itália de MotoGP.

O piloto português da KTM, que arrancou da sétima posição da grelha de partida, foi o segundo a cortar a linha de meta do Grande Prémio de Itália, atrás de Fabio Quartararo (Yamaha), mas acabou por ser penalizado por exceder os limites de pista na última volta, baixando ao terceiro lugar.

Contudo, Joan Mir (Suzuki) também excedeu os limites da pista e a organização voltou a atribuir o segundo lugar do pódio ao português.

Well, scrap that! 🛑@JoanMirOfficial also exceeded track limits and his @_moliveira88's initial positions have been reinstated! 🥈🥉#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/aGehO9nS3d