Portugal regista o décimo dia sem óbitos por covid-19 desde o início da pandemia

Portugal registou 445 novos casos de covid-19 num novo dia sem mortes associadas à doença, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo. Este é o segundo dia consecutivo em que não se registam óbitos por covid-19 no país e o 10.º desde o início da pandemia. Portugal já diagnosticou 848.658 casos de infeção durante a crise pandémica e morreram 17.023 pessoas.

Lisboa e Vale do Tejo registou novamente a maior parte das novas infeções: 185. Segue-se o Norte com 160 casos, o Centro com 31, o Algarve com 17 e o Alentejo com 14. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 10 e 28 novos casos, respetivamente.

O número de internamentos aumentou e há agora 271 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 27 do que ontem. Destes, 54 estão em Cuidados Intensivos, mais cinco do que no último balanço.

Por outro lado, mais 256 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados no país para 888.813.

Há agora 22.822 casos ativos, mais 189, e as autoridades de saúde têm 23.847 contactos em vigilância.

O valor da taxa de incidência de novos casos e do rácio de transmissibilidade (RT) não é atualizado aos fins de semana, pelo que se mantêm os dados de sexta-feira: incidência de 59,6 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias em Portugal e de 56 quando se considera apenas o continente. O valor do RT é de 1,07 em ambos os casos.