Despiste de mota em Monção faz um morto

Um homem, de 44 anos, morreu, este domingo, num despiste de mota na Estrada Nacional 202 em Valadares, concelho de Monção.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa, a vítima foi transportada em estado grave para o Centro de Saúde de Monção, onde o óbito acabou por ser declarado.

O alerta foi dado pelas 10h11. No local estiveram os Bombeiros de Monção, a GNR e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço.